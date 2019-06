Segundo a imprensa local, encontraram pistas que relacionavam o suspeito com o roubo da estátua, que representa a mítica cena do filme "O Pecado Mora ao Lado" (1955), na qual o ar que sai de um ventilador do metropolitano levanta o vestido branco da estrela.

A obra de arte adornava o topo de uma pequena tenda de metal localizada no início do famoso Passeio da Fama, um monumento dedicado a atrizes emblemáticas da indústria do cinema e popular entre os turistas.

Segundo as autoridades, uma testemunha viu um homem escalar a estrutura na noite de 16 de junho e utilizar uma serra para retirar a estátua de Marilyn.

A estátua não foi encontrada e a polícia teme que tenha sofrido danos durante o roubo.

O suspeito foi detido no fim de semana.

Em junho de 2018, Austin Clay destruiu a estrela de Trump com uma picareta. Foi condenado a um dia de prisão, três anos de liberdade condicional, 20 dias de serviço comunitário e a receber atendimento psicológico.