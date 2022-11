O projeto “Hora do Conto Online Inclusiva”, da Câmara de Palmela, foi distinguido com uma Menção Honrosa do Prémio Bibliotecas, Desenvolvimento e Agenda 2030 da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais de Informação e Documentação (BAD).

Desenvolvido pela autarquia de Palmela, através da Rede Municipal de Bibliotecas Públicas, o projeto começou em 2021 com o objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e famílias que se viram obrigadas a ficar em casa devido à pandemia de COVID-19. Em curso até junho último, a "Hora do Conto Online" foi protagonizada por técnicos municipais que leram historias, sempre com tradução em Língua Gestual Portuguesa de Marisa Gomes, acrescenta um comunicado da autarquia. O prémio será entregue na cerimónia do 49.º aniversário da BAD, a realizar a 7 de dezembro, na Universidade do Minho, no Campus de Azurém, em Guimarães.