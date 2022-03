Com Wayne Escoffery vão atuar, esta terça-feira, David Kikoski, em piano, Ugonna Okegwo, em contrabaixo, e Mark Whitfield II, em bateria, de acordo com a programação publicada pelo Hot Clube.

A noite de quarta-feira é destinada à Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, com um combo orientado pela professora Joana Machado, que inclui Bárbara Silva, voz, André Pizarro, contrabaixo, e João Ventura, bateria.

Na quinta e na sexta-feira, será a vez do Mazam, quarteto liderado pelo saxofonista João Mortágua, que apresenta o seu mais recente trabalho, “Pilgrimage”. Carlos Azevedo, piano, Miguel Ângelo, contrabaixo, e Mário Costa, bateria, compõem o quarteto de João Mortágua, saxofone alto e soprano.

No sábado, no aniversário do Hot, a evocação de Art Blakey & The Jazz Messengers está na base do concerto mensal que reúne, por iniciativa de Bruno Santos, os músicos que, durante 10 anos, foram a base do septeto da 'casa'.

João Moreira, trompete, Pedro Moreira, saxofone tenor, Bruno Santos, guitarra, João Pedro Coelho, piano, Bernardo Moreira, contrabaixo, e André Sousa Machado, bateria, são "Os Mensageiros do Jazz".

Todos os concertos têm início às 22h30 e o clube abre meia hora mais cedo.