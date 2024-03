O festival, que resulta de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o Hot Clube de Portugal, decorre nos dias 24, 26, 27 e 28 de abril, na igreja e no jardim do abacateiro do Convento, situado no Bairro Alto.

O Santa Casa Jazz Fest, cujo cartaz foi hoje divulgado pela SCML em comunicado, arranca com a atuação do quinteto da pianista Isabel Rato, no dia 24 de abril.

Para dia 26, está agendada a atuação de Margem, quinteto da baterista Maria Carvalho.

No dia 27 atuam os pianistas Daniel Bernardes e Filipe Raposo, o Combo da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas e o saxofonista João Mortágua com o pianista Carlos Azevedo.

O Santa Casa Jazz Fest termina no dia 28 de abril com Combos da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas e Sul, trio que junta o contrabaixista Bernardo Moreira, o pianista Luís Figueiredo e o guitarrista Bernardo Couto.

“O Hot Clube Portugal é um dos clubes de jazz mais antigos da Europa e aguarda o regresso à sua casa no centro de Lisboa. O Santa Casa Jazz Fest vai permitir-nos voltar a levar o jazz ao público de Lisboa, isto num contexto que a nós também nos diz muito: os 50 anos do 25 de Abril”, referiu o presidente do ‘Hot’, Pedro Moreira, citado no comunicado.

O edifício na Praça da Alegria que acolhe aquele que é o mais antigo clube europeu de jazz em atividade foi interditado, em janeiro do ano passado, por ordem camarária justificada por questões estruturais do imóvel.

Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a cedência do edifício ao Hot Clube de Portugal, durante 50 anos e mediante o pagamento de uma prestação anual.

No início de fevereiro, Pedro Moreira disse à Lusa que o clube será alvo de obras que deverão durar “vários meses, talvez um ano, espera-se que menos”.

O Santa Casa Jazz Fest enquadra-se na programação da SCML dedicada às celebrações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, que integra também exposições permanentes, visitas guiadas, uma feira do livro, conferências, sessões de poesia e tertúlias, entre outras iniciativas.

A programação irá acontecer em quatro espaços daquela instituição: Convento de São Pedro de Alcântara, Sala de Extrações, Brotéria e Antigo Recolhimento das Merceeiras.