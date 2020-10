Esta terça-feira, dia 13 de outubro, Hozier, músico conhecido pelo tema "Take Me To Church", surpreendeu um artista de rua. Fergal D’Arcy, que é fã do artista, toca nas avenidas de Dublin e certamente não irá esquecer o momento.

Enquanto interpretava o tema "Take Me To Church", o músico de rua reparou que Hozier era um dos seus espectadores. "Esperem, preciso de algum tempo porque... muito obrigado. Tem um bom dia. Uau, aquele era o Hozier", reagiu.

O momento foi partilhado nas redes sociais. Um porta-voz da Sony Music confirmou à revista Billboard que se tratava de Hozier.

Veja o vídeo: