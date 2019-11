A Hungria não vai participar na edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, que se vai realizar em Roterdão, na Holanda. De acordo com o The Guardian, que também cita o site russo Index.Ru, o concurso é considerado "demasiado gay" pelo governo e pela imprensa de extrema-direta.

Apesar de não ter sido apresentada nenhuma justificação oficial, a medida segue a linha dos ideais defendidos pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Ao jornal britânico, uma fonte da estação pública húngara MTVA explicou ainda que o "afastamento" da comunidade LGBTQ+ "faz parte da cultura organizativa" do canal.

Nas redes sociais, um porta-voz do governo frisou que "as notícias são falsas", sem explicar o motivo da não participação do país.

Ao The Guardian, o canal sublinhou ainda que, "em vez de participar na Eurovisão em 2020, vamos apoiar diretamente as valiosas produções criadas pelos talentos da música pop húngara".