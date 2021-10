A sexta edição do certame dedicado exclusivamente à música portuguesa realiza-se nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, em vários pontos da cidade.

No ano passado, não se realizou o evento devido à pandemia de COVID-19.

Os portadores de bilhetes da edição cancelada em 2020 podem pedir a sua substituição, acrescenta a organização.

Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Ticketline.

O cartaz conta com Pedro Tenreiro, Paulo Cunha Martins, X-Wife, Eletric Man e Sensible Soccers, entre as cerca de 18 atuações anunciadas.

As atuações realizam-se na Casa da Cultura, no Espaço A, Associação Socorros Mútuos e, ainda, em palcos montados na Praça 1.º de Maio e na Rua do Clube de Pesca e Caça de Freamunde, indica.