Os Måneskin juntaram-se a Iggy Pop para uma nova versão de "I Wanna Be Your Slave", uma das canções de maior sucesso do grupo nos serviços de streaming.

Em comunicado, os vencedores do Festival Eurovisão da Canção confessam estar "honrados" pela colaboração. "Vê-lo a cantar a 'I Wanna Be Your Slave' ao vivo, à nossa frente, foi tocante. Foi incrível ver um artista tão imenso a mostrar-se tão aberto e amigável", frisam.

"Todos crescemos a ouvir a música dele e ele inspirou-nos a começar uma banda, tê-lo conhecido e feito música com ele é inacreditável", remata a banda italiana.

Itália, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Depois da vitória, os temas da banda romana conquistaram os tops mundiais dos serviços de streaming de música.

No início de julho, a banda alcançou o primeiro lugar no Top 50 Global do Spotify com uma versão do tema "Beggin'", tema de 1967 popularizado pelos Four Seasons. A canção faz parte do primeiro álbum dos italianos.

O grupo formado pelo vocalista Damiano David, a baixista Victoria De Angelis, o guitarrista Thomas Raggi e o baterista Ethan Torchio, tornou-se popular em 2017 ao participar no programa de talentos "X Factor". Depois da passagem pela televisão, editou o disco "Chosen", em 2017.

Em 2018, os Måneskin editaram "Il ballo della vita" e este ano revelaram o disco "Teatro d'ira - Vol. I".

No Spotify, além de "Zitti e buoni", "I Wanna Be Your Slave", "Caroline", "Torna a Casa" e "Morirò da Re" são algumas das canções mais ouvidas do grupo, que somam já mais de nove milhões de ouvintes mensais no serviço de streaming.