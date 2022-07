A organização do Super Bock Super Rock (SBSR), festival que se realiza de quinta-feira a sábado, na Herdade da Cabeça da Flauta, no concelho de Sesimbra, está articulada com a Proteção Civil, no atual quadro de “estado de contingência”.

"Estamos a tomar medidas de mitigação exigidas pela proteção civil de Sesimbra", disse à agência Lusa o promotor Luís Montez, da Música no Coração, que organiza o festival Super Bock Super Rock (SBSR). "Está tudo articulado com a proteção civil, bombeiros e segurança privada. Vai haver reforço de bombeiros e segurança para vigiar o campismo", garantiu, além de "duas viaturas de intervenção rápida" aí estacionadas. Luís Montez respondeu à agência Lusa na segunda-feira, enquanto decorria uma reunião da Proteção Civil Municipal de Sesimbra, sobre o festival. Portugal continental entrou na segunda-feira em estado de contingência, devido às previsões meteorológicas que apontam para temperaturas muito elevadas nos próximos dias, com o esperado agravamento de risco de incêndios florestais. A declaração do estado de contingência deve terminar às 23h59 de sexta-feira, mas o Ministério da Administração Interna (MAI) admitiu que poderá "ser prolongada caso seja necessário". Esta declaração proíbe o acesso, circulação e permanência nos espaços florestais, assim como a realização de trabalhos, nessas áreas. O primeiro-ministro, António Costa, disse na segunda-feira, em Viseu, que o Governo está a dialogar com organizadores de grandes eventos para que possa haver uma "relocalização ou uma reformatação" de modo a que não se desenvolvam em áreas florestais e que cumpram a lei, disse hoje o primeiro-ministro. Questionado sobre eventos como os festivais de verão, o chefe do executivo disse que "o ministro da Administração Interna está em contacto com os organizadores (...) para assegurar que a parte desses eventos que ocorre em zona florestal" seja mudada para outro local. "Obviamente, não é possível, nestas condições climáticas, abrir qualquer tipo de exceção", frisou. António Costa lembrou que "há uma proibição geral de qualquer atividade desenvolvida nas áreas florestais", devido ao risco de incêndio, e "é necessário reajustar os eventos a esta nova realidade". O festival SBSR realiza-se num espaço arborizado, na Herdade do Cabeço da Flauta, num terreno entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra. O promotor Luiz Montez disse ainda à agência Lusa que vai haver "duas viaturas de intervenção rápida estacionadas no campismo". "Revista rigorosa à entrada. Completamente proibido cozinhar. A zona de restauração no recinto abre ao meio-dia para quem não for para a praia", acrescentou Luís Montez. O responsável afirmou que haverá "um posto de comando da GNR e da Proteção civil permanentes" no recinto. Outra medida preventiva anunciada pelo promotor é a "recolha de lixo de meia em meia hora, assegurada pela Amarsul", empresa vocacionada para a gestão dos resíduos sólidos urbanos dos municípios da Península de Setúbal. A 26.ª edição do SBSR está marcada de quinta-feira a sábado, com uma festa de antecipação na quarta-feira para os que tiverem o passe de três dias. Além da área para os concertos, onde foram colocados quatro palcos, o recinto acolhe também uma zona de campismo para os espectadores e cujo acesso é permitido a partir de quarta-feira, véspera de começo do festival. Do cartaz desta edição fazem parte nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, Foals, DaBaby, Metronomy, Jamie XX, Hot Chip, Capitão Fausto, Capicua, David & Miguel e Conjunto Cuca Monga. A última vez que o SBSR decorreu foi em 2019, também naquele recinto, tendo tido duas edições adiadas – em 2020 e 2021 - por causa da pandemia da COVID-19. O SBSR é uma iniciativa da promotora Música no Coração, do empresário Luís Montez.