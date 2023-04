Com Joana Marques e Ana Galvão de férias, Inês Lopes Gonçalves vai receber vários convidados em "As Três da Manhã" nas próximas duas semanas. Na emissão desta segunda-feira, dia 3 de março, Ana Garcia Martins e Joana Latino juntaram-se à apresentadora no programa da Renascença.

Durante a manhã, Inês Lopes Gonçalves desafiou A Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins) a usar o seu tempo de antena para responder a uma edição do "Extremamente Desagradável" sobre si. "A Pipoca Mais Doce aproveitou para exercer o seu direito de resposta a propósito de 'O Desarrumadinho', um episódio de 'Extremamente Desagradável', de 2021", resume a Renascença nas redes sociais.

"A Joana Marques tem toda a razão", frisou a influencer depois de ouvir alguns excertos da rubrica.

Veja aqui o vídeo.