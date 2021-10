Talvez o título do quinto filme seja "Indiana Jones e os Salteadores do Cartão de Crédito Perdido"...

Na quinta-feira, Harrison Ford perdeu o cartão de crédito na estância balnear de Mondello, perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília, onde está a decorrer por estes dias a rodagem do quinto filme "Indiana Jones".

O que tinha potencial para ser um grande desastre acabou bem pois um turista encontrou o cartão e entregou-o à polícia de Palermo, que descobriu quem era o seu famoso proprietário.

"A polícia de Mondello rapidamente identificou o local onde 'Indiana Jones' tinha tentado recuperar a sua privacidade - depois disso, alguns fãs reconheceram-no enquanto andava 'disfarçado' pelas ruas na zona da praia", explicou a polícia local em tom bem disposto num comunicado.

“Quando o comandante e dois polícias mostraram e devolveram os seus pertences, o ator sorriu, aliviado de todos os danos evitados e feliz por conhecer um lugar tão bonito quanto honesto. O encontro com os polícias foi selado com uma fotografia que será guardada com zelo por todos os protagonistas da história", concluiu a declaração, que mostra os três com o ator a segurar o cartão de crédito.

O comandante da polícia em Mondello, à esquerda na fotografia, teve direito a uma recordação só com o ator: trata-se de Manfredi Borsellino, filho do juiz herói Paolo Borsellino, assassinado pela Máfia em 1992.

Ainda com Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones, o quinto Indiana Jones, ainda em título, chega aos cinemas a 30 de junho de 2023.