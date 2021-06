Inês Lopes Gonçalves, que nos últimos anos colaborou com a Antena 3, é a mais recente contratação da Rádio Renascença, anunciou a estação esta quinta-feira, dia 17 de junho. A apresentadora vai integrar a equipa do programa “As Três da Manhã", juntando-se a Joana Marques, Ana Galvão e Filipa Galrão.

Em entrevista à RR, a apresentadora do "5 para a meia-noite", da RTP1, frisou que foi "um desafio que foi muito inesperado", mas "irrecusável". "O que podemos esperar? Essa pergunta é muito difícil está a pôr-me muita pressão. Antes de mais podemos esperar bastante cumplicidade entre mim, a Ana Galvão e a Joana Marques e a Filipa, que não conheço tão bem", adiantou.

"É um regresso à casa que me formou como profissional de rádio, onde tive a oportunidade e a sorte de aprender com os melhores, e que mistura a sensação acolhedora de um voltar a casa com um tremendo entusiasmo por, ao mesmo tempo, ser tudo novo", acrescentou.

"O regresso da Inês é uma excelente notícia. Tendo por base a sua formação jornalística, a sua experiência no entretenimento, as suas capacidades no humor e a simplicidade que imprime na comunicação, a Inês vai ajudar a Renascença a cumprir o seu grande objectivo – estar “a par com o mundo” em todas as suas dimensões, através de uma linguagem contemporânea e directa", afirma Pedro Leal, director-geral de produção da estação.