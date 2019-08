Bill Sullivan, um professor da Faculdade de Medicina do Indiana, defende que Ozzy Osbourne é um mutante. A teoria foi apresentada pelo académico no livro "Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are".

O estudo realizado em 2010 é baseado numa amostra de ADN do vocalista dos Black Sabbath. No livro, o professor frisa que "o músico é um mutante genético". Bill Sullivan defende ainda que Ozzy Osbourne se mantém vivo devido a esse factor.

"Depois anos e anos a pensar que somos livres, percebemos que a maioria, se não mesmo todos, o nosso comportamento não parte de nós (...) Mesmo que sintam que são mágicas, as nossas emoções são puramente biológicas", defende no livro.