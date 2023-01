Em setembro de 2020, através de uma publicação no Facebook, alguém que afirmava ser filha de Susan Meachen confirmou a morte, por suicídio, da escritora. Ao longo de dois anos, foram realizadas várias homenagens, doações para o funeral e vendas de livros.

Mas esta semana, conta a BBC, Susan Meachen "ressuscitou". Para surpresa dos seus fãs e amigos, a escritora revelou num grupo no Facebook que o suicídio foi encenado e que está viva. "Há toneladas de perguntas (...) que comece a diversão", escreveu a autora norte-americana na publicação.

Nas partilhas citadas pela BBC, a escritora explica que fez todas as publicações no Facebook sob um pseudónimo, acrescentando que a sua família decidiu anunciar a sua falsa morte para a proteger. "A minha família fez o que achava ser o melhor para mim (...) Quase morri novamente pelas minhas próprias mãos e eles tiveram de passar novamente por aquele inferno", escreveu.

No grupo de Facebook, vários seguidores da escritora acreditam que a "falsa morte" foi uma estratégia para promover o último livro de Susan Meachen, “Love to Last a Lifetime". Nas redes sociais, vários membros têm pedido que o dinheiro que doaram para o funeral seja devolvido.