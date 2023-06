Se não fosse verdade, esta história poderia dar um filme de comédia. Uma mulher espanhola foi burlada em cerca de 170 mil euros por uma pessoa que se fez passar por Brad Pitt.

Segundo o site 20 Minutos, o advogado da vítima, Antonio Estella Aroza, explicou que, "no início de 2022, a mulher de meia-idade entrou em contato através da rede social Facebook com uma espécie de clube de fãs do ator". Nos meses que se seguiram, a espanhola alimentou "uma série de interações que supostamente a levariam a entrar em contato direto com Brad Pitt".

De acordo com o advogado, a vítima começou a conversar com o 'falso' ator norte-americano e acreditou que tinha conquistado a sua confiança e amor. Os dois mantiveram uma relação à distância, com promessas do alegado burlão de que iria a Espanha gravar um filme.

A agência espanhola EFE adianta que a pessoa começou a pedir diferentes quantias de dinheiro para suportar as despesas da gravação da longa-metragem. A vítima terá transferido cerca de 170 mil euros.

Enquanto se fazia passar por Brad Pitt, o burlão enviou várias fotografias e montagens com mensagem endereçadas à vítima. Mas, como as promessas não era cumpridas, a mulher começou a suspeitar e apresentou queixa.