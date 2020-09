O músico e Youtuber Blanks pediu ajuda aos seus seguidores do Instagram para criar uma "canção para chorar". No seu canal na rede social, o jovem artista partilhou o resultado.

No vídeo, Blanks mostra todo o processo de criação do tema, incluíndo as escolhas feitas pelos seus seguidores. Em menos de duas semanas, o vídeo "my instagram followers write a song to cry to" soma mais de 350 mil visualizações.

No Instagram, Blanks soma 278 mil seguidores. Já no Youtube, o músico é acompanhado por mais de um milhão de utilizadores.

Veja o vídeo: