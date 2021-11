Diogo Faro foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 4 de novembro, do "5 para a meia-noite", da RTP1. No programa, o humorista foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na rubrica "Pressão no Ar".

"Diogo Faro estava já há largos minutos sem nenhuma polémica e a verdade é que não queremos que lhe falte nada. Mandámo-lo para uma sala escura e fizemos-lhe perguntas até ele ser trend no twitter", gracejou a produção do talk show nas redes sociais.

"Preferias ir ao lado de um miltante do Chega num voo de oito horas ou ficar fechado no elevador com o Nuno Luz durante 40 minutos?", perguntou Miguel Rocha. "A segunda, vamos", respondeu o humorista no talk show da RTP1.

Na rubrica, Diogo Faro revelou ainda que humorista cancelaria. "Credo, vocês também. Esta também já sabem. O Francisco Menezes, pronto. Não consigo mesmo compactuar com aquele tipo de humor", frisou.

Veja aqui o vídeo.