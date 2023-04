"Isso não se diz" é o novo podcast de Bruno Nogueira e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming. O programa foi lançado esta segunda-feira, dia 17 de abril.

"Quando terminou o 'Como é que o bicho mexe', ficaram saudades de várias coisas. Uma delas foi da total liberdade e vertigem que era fazer em casa, ou onde bem me apetecesse, uma coisa que era partilhada com toda a gente, e que não tinha de passar pela aprovação ou reprovação de ninguém. A maravilha e o perigo que isso representava, tudo ao mesmo tempo", explicou o humorista nas redes sociais

"Dito isto, não fazia falta mais um podcast. Não vos vai acrescentar nada, já há tantos e tão maus, e outros tão bons, este não resolve nenhum problema no mundo, mas resolve vários problemas meus. Chama-se 'isso não se diz', e é essencialmente um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações. É isso que é", escreveu Bruno Nogueira.

O primeiro episódio do podcast já está disponível.