À Lusa, o autor, que completa na terça-feira 62 anos, contou que viveu uma vida de “mais de 30 e tal anos na rua” em situação de sem-abrigo, encontrando-se agora plenamente inserido na sociedade, integrado numa resposta ‘housing first’ localizada no bairro lisboeta da Graça.

Da primeira obra publicada, “Provavelmente Venci”, Fernando Casimiro fala da história da sua vida, contando “vivências e experiências”.

“Agora já estou totalmente recuperado, há anos que estou. Fui viciado em todas as drogas possíveis”, desabafou, reconhecendo, ao mesmo tempo, que venceu, embora não dê as coisas como garantidas.

“Todos sabem que venci, eu também, mas há uma linha, uma espécie de dúvida para a sociedade e, por isso, temos de colocar um ponto de interrogação, nada é garantido”, sublinhou.

Fernando Casimiro disse ainda que agora não trabalha e vai passando os dias a “passear, caminhar” para ganhar inspiração para escrever, confidenciando que já tem mais livros prontos, só precisa de editoras para os lançar, já que não tem condições financeiras para o fazer.

“Agora gosto de passear, antes não. Mas, há mudanças na nossa vida, agora gosto é de escrever, já escrevo há muitos, muitos anos”, contou.

“Isto é Poesia?” é uma obra apoiada pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA Lisboa), do Departamento dos Direitos Sociais, e também pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa e pela Imprensa Municipal.

O lançamento do livro decorre hoje, na Casa do Jardim da Estrela – Um Teatro em Cada Bairro (no Jardim da Estrela), e contará com a presença da vereadora dos Direitos Sociais, Sofia Athayde, bem como de toda a equipa municipal e parceiros que, direta ou indiretamente, contribuíram para a reabilitação social e profissional do escritor.