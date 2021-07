"Obviamente, temos ex-jogadores e pessoas que nos contactam", explicou o atacante do Tottenham à BBC. “Mas ontem, Tom Cruise fez isso, qualquer pessoa que gosta de futebol pode entrar em contacto connosco”, afirmou.

A estrela de filmes como "Top Gun" ou "Missão Impossível" compareceu no sábado à final feminina de Wimbledon, vencida pela tenista australiana Ashleigh Barty, e de acordo com Kane comunicou o seu apoio a Inglaterra antes da histórica final contra os italianos.

"Acho que ele está no Reino Unido e falou connosco através do FaceTime, apenas para desejar o melhor ao nosso grupo. Foi simpático da parte dele", explicou Kane, que marcou quatro golos até agora no Euro2020.

"Não tenho a certeza se ele vai à final, mas o futebol é algo importante no mundo. É bom ter apoio que venha de qualquer profissão", destacou Kane.

Inglaterra disputará pela primeira vez uma decisão do Euro e espera conquistar o seu segundo grande torneio, depois da Copa do Mundo de 1966.