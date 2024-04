A Amazon Prime Video divulgou esta terça-feira o trailer e data de estreia de "99", o documentário sobre um dos feitos mais míticos da equipa de futebol Manchester United.

Passados 25 anos e ao longo de três episódios, a série vai recordar a história de como, em 1999, fez história ao ganhar a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, o primeiro “triplete” da história do futebol inglês

"O documentário acompanha o percurso espantoso para a grandeza com histórias inéditas dos balneários da equipa, revelando os conflitos, as lutas pessoais e os momentos milagrosos por detrás da época lendária, que culminou com a mais inacreditável vitória de regresso do futebol", destaca a plataforma em comunicado.

O contexto também é recordado: "Apesar de ter dominado o futebol nacional durante a década de 90, o treinador Alex Ferguson ainda não tinha conseguido recuperar a glória europeia do Manchester United quando, em 1999, esta chegou de uma forma sem precedentes".

E acrescenta: "A vitória do triplete esteve em suspenso até aos últimos momentos da final da Liga dos Campeões da UEFA de 1999, quando o Manchester United encerrou a sua incrível época, marcando dois golos nos descontos".

Sir Alex Ferguson, David Beckham, Andy Cole, Gary Neville, Phil Neville, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke e muitos outros recordam esta "época de conflitos, dramas e milagres" ao longo de três episódios divididos pelos três troféus, que também recuam no tempo para mostrar outros jogadores e eventos que ajudaram o Manchester United a tornar-se gradualmente a potência que encantou em 1999 e se tornou a seguir uma marca global com uma das maiores bases de adeptos em todo o mundo..

VEJA O TRAILER.