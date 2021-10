Tiago Sousa e Joana Guerra são os artistas convidados do It's a Pinuts Showcase, "um evento único" cujo ponto de partida é "apresentar num mesmo concerto dois artistas e espetáculos diferentes, num formato mais íntimo e fácil de ser transposto para qualquer outro palco nacional ou internacional", assinala a organização da iniciativa em comunicado.

Agendados para esta quarta-feira, 27 de outubro, a partir das 21h30, no Auditório CCOP, no Porto, os concertos deverão ter 45 minutos de duração cada e contarão com um intervalo.

Tiago Sousa irá apresentar-se a solo e ao piano, interpretando temas do seu mais recente disco, "Oh Sweet Solitude" (2020), assim como canções de outros álbuns "e até mesmo novidades", pode ler-se no comunicado.

Joana Guerra irá estar apresentar-se com violoncelo ao lado do percussionista Carlos Godinho e da multi-instrumentista Maria do Mar. O disco "Chão Vermelho" (2020) estará em destaque no alinhamento.