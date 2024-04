Joana Espadinha editou esta sexta-feira, dia 5 de abril, o novo álbum. "Vergonha na Cara", o quarto disco de originais da artista, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O novo longa-duração navega pela pop a que a cantora já nos habituou, com uma piscadela de olho ao indie rock e revelando também um lado mais introspectivo", resume o comunicado. Os temas de "Vergonha na Cara" foram produzidos por António Vasconcelos Dias, à excepção de "Será o que Será", que conta com a produção de Ben Monteiro.

Do novo disco fazem parte os três singles já lançados - "Será o Que Será", "Vestir a Camisola" e “Vergonha na Cara".

Joana Espadinha vai apresentar "Vergonha na Cara" no dia 9 de maio, no B.Leza, em Lisboa. A 10 de maio, a artista atua no Salão Brazil, em Coimbra, e a 26 de maio sobe ao palco do Novo Ático, no Coliseu do Porto.