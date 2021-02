A canção "It's a Sin", dos Pet Shop Boys, registou um aumento de reproduções e vendas nos serviços de streaming depois da estreia da série do Channel 4 e da HBO com o mesmo nome.

Segundo a NME, que cita dados do Official Charts, no Reino Unido, as reproduções do tema aumentaram 249% desde a estreia da série de Russell T. Davies, a 22 de janeiro. Em comparação com igual período do ano passado, na primeira semana depois da estreia de "It's a Sin", a canção registou um crescimento de 115%.

De acordo com o Official Charts, os números de streaming saltaram dos 93 mil para os 310 mil por semana.

A nova série de Russell T Davies, "It's a Sin", protagonizada por Olly Alexander, vocalista da banda Years & Years, estreou-se no dia 23 de janeiro na HBO Portugal. Nas redes sociais, a produção de cinco episódios de 60 minutos tem sido elogiada pelos espectadores.

Além de ter conquistado o público, "It's a Sin" tem recebido vários elogios da crítica. A banda sonora da série também tem sido motivo de destaque na imprensa - a NME dá nota máxima à nova série da HBO e do canal Channel 4, elogiando ainda a banda sonora.

"It's a Sin", dos Pet Shop Boys, "Enola Gay" (Orchestral Manoeuvres In The Dark), "Tainted Love" (Soft Cell), "Freedom" (Wham!), "Who Wants To Live Forever" (Queen), "Heaven Is a Place on Earth" (Belinda Carlisle) ou "Everybody Hurts", dos R.E.M., são alguns dos temas em destaque na série britânica.

Escrita e produzida pelo guionista Russel T Davies ("Queer as Folk", "A Very English Scandal" e "Years and Years"), com Nicola Shindler ("Happy Valley" e "The Stranger") como produtora executiva, a série explora a amizade e o amor durante a crise do VIH em Londres na década de 1980.

Composta por cinco episódios de 60 minutos e um elenco de atores veteranos e novos talentos, "It's a Sin" é protagonizada por Olly Alexander, ao lado de Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis. O elenco também inclui Neil Patrick Harris, Keeley Hawes, Shaun Dooley, Stephen Fry e Tracy Ann Oberman.

BANDA SONORA DE "IT'S A SIN":

Years & Years - It's A Sin

Pet Shop Boys - It's a Sin

Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay

Kelly Marie - Feels Like I'm in Love

Vários artistas - It’s a Sin - Ritchie

Soft Cell - Tainted Love

The Teardrop Explodes - Reward

Royal Philharmonic Orchestra conducted by Louis Clark - Hooked On Classics (Parts 1 & 2)

Various Artists - It’s a Sin - Colin

Toni Basil - Hey Mickey

Blondie - Call Me

Bad Manners - Ne-Ne, Na-Na, Na-Na, Nu-Nu

Vários Artistas - It’s a Sin - Roscoe

Bronski Beat - Smalltown Boy

Barry Manilow - One Voice

Wizzard - I Wish It Could Be Christmas Everyday

Vários Artistas - It’s a Sin - Ritchie - 2

Joy Division - Love Will Tear Us Apart

Hazell Dean - Whatever I Do (Wherever I Go) - Radio Edit

Culture Club - Karma Chameleon

Vários Artistas - It’s a Sin - Ritchie - 3

Patrick Cowley - Do You Wanna Funk?

Carmel - More, More, More

Gwen Guthrie - Peanut Butter

Vários Artistas - It’s a Sin - Jill

Kim Wilde - Kids In America

The Flying Pickets - Only You

Laura Branigan - Gloria

Various Artists - It’s a Sin - Jill - 2

Erasure - Oh l'amour

Bronski Beat - I Feel Love

Wham! - Freedom

Divine - You Think You're A Man

Vários Artistas - It’s a Sin - Roscoe

Queen - Who Wants To Live Forever

Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made of This)

Yazz - The Only Way Is Up

Vários Artistas - It’s a Sin - Ritchie

Belinda Carlisle - Heaven Is a Place on Earth

Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

Ronnie Hilton - A Windmill in Old Amsterdam

Vários Artistas - It’s a Sin - Ritchie - 2

Penguin Cafe Orchestra - Telephone And Rubber Band

R.E.M. - Everybody Hurts