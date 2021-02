Na sua conta no Instagram e no Youtube, a artista portuguesa MARO tem partilhado duetos com vários artistas. Esta semana, publicou um novo vídeo com Pablo Alborán.

No vídeo da rubrica "Itsa Me, MARO!", a cantora e o artista espanhol interpretam o tema "Vértigo".

"Tão feliz com este. Não sou apenas uma grande fã do Pablo Alborán, mas também tenho ouvido o seu último álbum, 'Vértigo', em repetição", confessou MARO na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, o dueto tem sido elogiado pelos fãs dos artistas.

Veja o vídeo: