Na semana passada, Ivo Lucas lançou um novo single em parceria com Carolina Deslandes. A canção "Senhora de Si" conta com um videoclipe, que se encontra no segundo lugar do top das tendências do Youtube em Portugal.

Com letra e música de Ivo Lucas e Carolina Deslandes Música, a canção encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O Ivo é uma pessoa boa. Escreve canções pelas razões certas - cantar o que o coração grita. É por isso que cá estamos todos, para conseguir cantar o que não cabe cá dentro. Fiquei tão feliz com este convite e com esta canção. Obrigada por me fazeres sentir ainda mais senhora de mim. Agora é vossa", sublinhou a cantora na sua conta no Instagram.

Veja aqui o vídeo.

Letra de “Senhora de Sí”

Com a mochila às costas

Lá ia eu

Para o 37

Tu no banco da frente

De fones nos ouvidos

Com a tua cassete

Mas eu não te dizia nada

Nem uma palavra

Só sorria para ti

E tu ou eras desligada

Ou meio aluada

Senhora de si

Sentavas-te à minha frente

A tapar-me a vista

Mas não me importava

Qualquer jeito no cabelo

Ou simples espreguiçar

Para mim chegava

Mas eu não te dizia nada

Nem uma palavra

Só sorria para ti

E tu ou eras desligada

Ou meio aluada

Senhora de si

Eu contava os minutos

Só para estarmos juntos

Mesmo sem falar

Tinha fones nos ouvidos

A ouvir canções

Que te queria mostrar

Mas tu nunca disseste nada

Nem uma palavra

Esse sorriso é para mim?

É que eu finjo ser desligada

Meio complicada

Senhora de mim

Sentava-me à tua frente

A tapar a janela

E tu nem ligavas

Mexia tanto no cabelo

Até me espreguiçava

Sem estar cansada

Mas tu nunca disseste nada

Nem uma palavra

Esse sorriso é para mim?

É que eu finjo ser desligada

Meio complicada

Senhora de mim

Eu vou-lhe contar

Eu vou-lhe dizer

Só faço esta viagem por ti

Ele acha que eu tenho

A cabeça na lua

Mas o 37 nem passa na minha rua

Nunca te mostrei as canções

Mas ainda as ouço

E penso em ti

Será que ouves a mesma cassete

Do 37

Senhora de ti?