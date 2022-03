Ivo Lucas prepara-se para regressar aos palcos. Esta quarta-feira, dia 2 de março, a sua conta no Instagram, o cantor anunciou três concertos.

No dia 2 de abril, o artista vai subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto. A 22 de abril, atua no Complexo Desportivo Santa Maria do Pinhal, no Seixal.

Já o concerto em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, está marcado para o dia 29 de abril.