Os Izal tiveram a missão de abrir o Palco NOS no segundo dia do festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. "Foi um prazer atuar no NOS Alive. Tem um cenário magnífico e veio muita gente. A energia foi espetacular, as pessoas não fizeram uma sesta... havia muitos espanhóis, que às cinco da tarde estão a dormir, normalmente. Acho que vieram todos os espanhóis que estavam no festival e alguns portugueses. Foi muito bom", frisou a banda em conversa com o SAPO Mag.

Na entrevista, os membros dos Izal relembraram que têm na bagagem um novo álbum, editado no ano passado. "Estamos a apresentar o disco 'Autoterapia'", explicam. "É um disco mais intimista, é um disco para olhar mais para dentro", acrescentam.

Veja a entrevista: