Afinal, J.K. Rowling foi convidada para participar em "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts".

Foi muito notada a presença limitada da escritora britânica no programa especial exibida no primeiro dia de 2022 pela plataforma HBO Max para festejar os 20 anos da estreia nos cinemas de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", que se limitou a imagens de arquivo.

Vários espectadores e críticos partiram do princípio que a ausência estava relacionada com a problemática imagem pública de Rowling, envolvida em controvérsia e acusada nos anos mais recentes de transfobia.

O apresentador Graham Norton pensou o mesmo e mencionou no seu programa de rádio que ela tinha sido "excluída" do especial durante uma rara entrevista com a escritora.

"Na verdade, não fui. Pediram-me para estar nisso. Decidi que não queria fazer isso. Pensei que era mais sobre os filmes do que os livros, e com razão. Ninguém disse: 'Não'. Pediram-me para o fazer e eu decidi que não", esclareceu.