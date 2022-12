J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, apresentou, esta segunda-feira, uma organização criada por ela para ajudar mulheres vítimas de violência sexual.

A organização, chamada Beira's Place, propõe "um serviço de apoio às mulheres, administrado por mulheres".

O serviço oferece ajuda gratuita na região da capital escocesa, Edimburgo - onde a escritora mora - a qualquer mulher com mais de 16 anos que tenha sofrido violência sexual.

O Beira's Place é financiado pela própria autora, que sofreu violência de género.

Nos últimos anos, J.K. Rowling tornou-se uma firme defensora dos direitos das mulheres, às vezes opondo-se à causa de ativistas transexuais, um tema delicado no Reino Unido.

Em 2020, foi acusada de transfobia por ter gozado com a expressão "pessoas que menstruam". Os seus comentários no Twitter provocaram uma série de reações e alguns utilizadores lembraram que homens transgénero podiam menstruar e que as mulheres trans, não.

Desde então, a escritora tem sido alvo de ataques regulares e em novembro informou ter sofrido ameaças de morte.

O anúncio ocorre num momento em que o Parlamento escocês estuda um projeto de lei polémico com o objetivo de facilitar a transição das pessoas transgénero.

J.K. Rowling expressou o seu repúdio ao texto, defendido pelo governo independentista escocês.