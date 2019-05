República Checa | Lake Malawi - "Friend of a Friend"

O trio Lake Malawi soma milhares de fãs na República Checa e esperam conquistar novos públicos com a participação no festival. Com "Friend of a Friend", a banda garantiu uma lugar na final.

Alemanha | S!sters - "Sister"

As S!sters representaram este ano a Alemanha, que faz parte dos 'Cinco Grandes'. A dupla apresentou o tema "Sister" no palco do festival, mas não são irmãs.

Rússia | Sergey Lazarev - "Scream"

A Rússia quer voltar a vencer o festival e voltou a apostar em Sergey Lazarev, que conquistou o segundo lugar no concurso em 2016. Nas casas de apostas online, a balada "Scream" esteve sempre entre as favoritas.

Dinamarca | Leonora - "Love Is Forever"

Patinadora artística, Leonora foi a escolhida para representar a Dinamarca. Sentada em cima de uma cadeira gigante, a artista apresentou o tema "Love Is Forever" e deixou o público da arena derretido com a doçura da letra.

São Marino | Serhat - "Say Na Na Na"

A passagem de São Marino à final foi uma das surpresas da primeira semifinal. Serhat com o tema "Say Na Na Na" animou o público e deixou as milhares de pessoas que encheram a arena a cantar "na na na".

Macedónia do Norte | Tamara Todevska - "Proud"

Tamara Todevska, representante da Macedónia do Norte, conquistou um lugar na final com "Proud". A artista já participou várias vezes na Eurovisão, mas esta é a primeira vez que o faz a solo e em nome próprio.

Suécia | John Lundvik - "Too Late For Love"

Este ano, a Suécia escolheu John Lundvik para tentar somar mais uma vitória no Festival Eurovisão da Canção. O tema "Too Late For Love" mereceu muitos aplausos na arena onde decorreu a final do concurso.

Eslovênia | Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

"Sebi", que significa ser verdadeiro, foi o tema defendido por Zala Kralj e Gašper Šantl, os escolhidos para representar a Eslovênia.

Chipre | Tamta - "Replay"

O Chipre nunca venceu o Festival Eurovisão da Canção. Depois do sucesso de Eleni Foureira, em 2018, Tamta tentou levar o troféu do concurso com o tema "Replay".

Holanda | Duncan Laurence - "Arcade"

Duncan Laurence deu nas vistas na versão holandesa do "The Voice". "Arcade" foi o tema que representou a Holanda no festival da Eurovisão, em Israel.

Grécia | Katerine Duska - "Better Love"

Katerine Duska foi a escolhida para defender as cores da Grécia no festival. Acompanhada por um grupo de bailarinos, a artista apresentou o tema "Better Love".

Israel | Kobi Marimi - "Home"

Depois de Netta, Kobi Marimi foi o escolhido para representar Israel. "Home" foi a aposta do país anfitrião, uma tema completamente diferente de "Toy".

Noruega | KEiiNO - "Spirit In The Sky"

Diretamente da Noruega para Israel, os KEiiNO conquistaram a arena com o tema "Spirit In The Sky".

Reino Unido | Michael Rice - "Bigger Than Us"

"Bigger Than Us", tema assinado por John Lundvik, cantor que representa este ano a Suécia, foi a aposta do Reino Unido, um dos 'Cinco Grandes'. O músico Michael Rice foi o escolhido para viajar até Israel.

Islândia | Hatari - "Hatrið mun sigra"

A Islândia apresentou uma das atuações mais marcantes da noite. No palco da Eurovisão, os Hatari apresentaram um tema punk, "Hatrið mun sigra".

Estónia | Victor Crone - "Storm"

O sueco Victor Crone conquistou a Estónia com o tema "Storm" e conseguiu um lugar na final do Festival Eurovisão da Canção, em Israel.

Bielorrússia | ZENA - "Like It"

A atriz, apresentadora e cantora Zena trouxe "Like It" até ao palco da Eurovisão. A passagem da Bielorrússia à final foi uma das maiores surpresas da edição deste ano do concurso de música.

Azerbaijão | Chingiz - "Truth"

Nascida na Rússia, Chingiz foi a escolhida para representar o Azerbaijão em Israel. O tema "Truth" conquistou os fãs do Festival Eurovisão da Canção, depois do país ter falhado o apuramento para a final na edição de 2018, em Lisboa.

França | Bilal Hassani - "Roi"

França também faz parte dos 'Cinco Grandes', países que têm acesso direto à final. Depois dos Madame Monsieur, Bilal Hassani foi o escolhido para representar os franceses em Israel. O tema "Roi" mereceu vários elogios dos fãs.

Itália | Mahmood - "Soldi"

Depois de conquistar os italianos com os seus discos, Mahmood decidiu arriscar-se no Festival Eurovisão da Canção. Com "Soldi", o músico animou a Expo Tel Aviv.

Sérvia | Nevena Božović - "Kruna"

Na primeira semifinal, Nevena Božović, da Sérvia, conquistou um lugar na final com "Kruna". Na arena, o tema foi um dos menos aplaudidos da noite.

Suíça | Luca Hänni - "She Got Me"

"She Got Me" foi a 24ª canção a ser apresentada na final do Festival da Eurovisão. Luca Hänni, da Suíça, foi um dos grandes favoritos da edição de 2019 do concurso e foi recebido com entusiasmo no palco.

Austrália | Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke, da Austrália, trouxe "Zero Gravity" ao palco da Eurovisão. A atuação da artista foi considerada a melhor da edição deste ano do concurso.

Espanha | Miki - "La Venda"

Miki, de 23, foi o escolhido na "Operação Triunfo" para representar Espanha em Israel. "La Venda" foi o último tema a ser apresentado na Expo Tel Aviv.