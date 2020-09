O papagaio Chico é a nova estrela das redes sociais. Depois de ter conquistado os visitantes do parque Lincolnshire, em Inglaterra, a ave, com nove anos, tornou-se popular na internet devido aos vídeos onde aparece a cantar.

No Instagram já foram partilhados vídeos de Chico a cantar "If I Were a Boy", de Beyoncé. A 'atuação' do pequeno papagaio-campeiro amazona conquistou as redes sociais e soma milhares de 'gostos'.

"Uma interpretação perfeita do sucesso de Beyoncé", frisa o Daily Mail.

Segundo a imprensa britânica, Chico sabe ainda cantar "Poker Face", de Lady Gaga, ou "Firework", de Katy Perry.

Veja alguns dos vídeos: