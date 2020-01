A cantora Celeste é a grande vencedora da edição de 202 da BBC Sound, a lista anual da cadeia britânica que antecipa os novos talentos da música. A cantora britânica foi escolhida por 170 nomes ligados ao mundo da música, entre eles Billie Eilish e Lewis Capaldi.

Em comunicado, a BBC recorda que a artista começou a sua aventura no mundo da música em 2014, ao enviar um tema para o BBC Music Introducing, da BBC Radio One. Em dezembro de 2019, Celeste foi galardoada também com o BBC Music Introducing Artist of the Year 2019.

"2019 foi um ano incrível para mim e nunca poderia ter previsto que metade das coisas iam acontecer", frisa a artista em comunicado.

Celeste fez ainda parte da lista de artistas que prometem dar que falar em 2020, do SAPO Mag - ouça aqui a playlist.

Adele, Years & Years, Sam Smith, Jessie J, Mika, 50 Cent, Keane e Ellie Goulding foram alguns dos artistas que já venceram o troféu anual da BBC.