2019 apresentou ao mundo novas estrelas no mundo da música, como Billie Eilish, Rosalía, Lil Nas X ou Lizzo, quatro dos nomeados ao Grammy de Melhor Novo Artista. Mas as apostas para 2020 já começaram a ser feitas e há muitas novidades para juntar à sua playlist.

De estrelas internacionais a artistas portugueses, o SAPO Mag reuniu numa playlist 35 artistas que prometem a dar que falar durante 2020, tendo como base a popularidade que foram conquistando nos últimos meses, as reproduções no Spotify e uma série de listas e galardões.

Artistas nacionais

Dos concertos aos novos discos, em 2020 haverá muita música das novas gerações. Cláudia Pascoal, Noble, Murta, Sara Carreira, Marta Carvalho, Tay, Nuno Ribeiro, Rogg, Lour, Pedro Mafama, Bárbara Tinoco e Nenny começaram a dar que falar ainda em 2019, mas prometem jogar todas as cartadas em 2020.

Do Brasil para Portugal

A música brasileira promete continuar a atravessar o Oceano Atlântico em 2020. Vitão é uma das grandes apostas da música brasileira, tendo sido destacado pelo Vevo com um dos artistas que vai marcar o ano.

Além de Vitão, Jão, IZA, Ana Gabriela e os Outroeu prometem continuar a conquistar mais fãs em Portugal.

À conquista do mundo

Além das listas de final de ano que elegem os melhores artistas, em dezembro surgem também as apostas musicais para os meses seguintes. Na maioria das listas dos sites internacionais, há nomes que sobressaiam por mereceram destaque: Beabadoobee (Filipinas/ Reino Unido), Georgia (Reino Unido), Yola (Reino Unido), Celeste (Estados Unidos/ Reino Unido) e Maggie Rogers (Estados Unidos).

Quem também deverá conquistar mais popularidade é o jovem Ruel, que conquistado fãs por todo o mundo, incluindo Elton John e Shawn Mendes - conheça mais sobre o artista aqui.

Grace Carter, que mereceu um destaque no BBC Sound of2019, Johnny Orlando, jovem canadiano com mais de seis milhões de seguidores, a cantora e compositora Sabrina Claudio e Role Model, considerado uma das grandes apostas para 2020 pela revista Complex, são outros dos destaques do ano.