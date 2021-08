Quão em sintonia estás com os seus amigos ou cara metade? O Spotify está a ajudar os utilizadores a colocar a sua compatibilidade musical à prova com o lançamento oficial de uma lista de reprodução partilhada e personalizada, chamada "Blend"

Anteriormente em beta, o "Blend" lança-se agora numa nova versão para todos os utilizadores. A funcionalidade já se encontra disponível e apresenta "uma nova capa, pontuações de combinações de gostos e histórias de dados partilháveis que são exclusivos para cada par de ouvintes".

Em comunicado, o Spotify explica que é possível descobrir a "pontuação de compatibilidade de gostos musicais": "dois utilizadores que criam uma Blend podem, a partir de agora, obter uma pontuação de combinação de gostos que mostra como as suas preferências musicais são semelhantes ou únicas, em comparação com o/a amig@".

Veja o teaser:

"Histórias de dados partilháveis: Os utilizadores passam também a poder ver a música específica que mais os aproxima. As histórias de dados do Blend serão partilháveis em todos os canais sociais. As histórias de dados aparecerão automaticamente assim que o Blend for criado, mas os utilizadores também podem vê-los novamente a qualquer momento na lista de reprodução", adianta o serviço de streaming.

Como funciona?

Criar: Basta clicar em ‘Criar Blend’ na hub mobile ‘Made for You’ / 'Feitas para ti'

Convidar: Clicar em ‘Convidar’ para escolher um amigo que se junte à playlist Blend.

Blend: Assim que a outra pessoa aceitar, o Spotify gera uma arte de capa e lista de reprodução dos dois que combina as preferências de som.

Partilhar: Partilhar a lista Blend nos canais sociais através de “Partilhar a história”, no fundo do ecrã com as informações.

Segundo o Spotify, Olivia Rodrigo ocupou o primeiro lugar enquanto artista mais ouvida nas listas de reprodução Blend do passado mês, seguida por Doja Cat, Taylor Swift, The Weeknd e Lil Nas X. Em relação à maioria das músicas com maiores streams das listas de reprodução Blend, “good 4 u” da Olivia Rodrigo ficou em primeiro lugar, seguida por “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, “Kiss Me More”, de Doja Cat feat. SZA, “Levitating”, de Dua Lipa, e “Leave The Door Open'', de Bruno Mars feat. Anderson .Paak e Silk Sonic.