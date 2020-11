Jaime Lorente, ator conhecido por vestir a pele de Denver em "La Casa de Papel", surpreendeu os seus fãs com o lançamento de um EP. Para a sua estreia na música, o espanhol lançou apenas duas canções.

Os temas "Corazón" e "Acércate" estão disponíveis em todos os serviços de streaming de música. "É tudo o que precisava. Fiz isto com o mais puro amor", explicou o ator nas redes sociais.

Sobre o primeiro single, "Corazón", Jaime Lorente garante que a letra do tema "é um espelho onde as pessoas vão poder ver" quem realmente é. "Vão encontrar o Jaime Lorente que realmente sou", frisou.

Letra de "Corazón":

Cuantas noches he salido en busca de mí mismo

Visitando baños, bailando ritmos

Cuantas noches he salido en busca de mí mismo

Visitando baños, bailando

Vacío el vaso, relleno el ego

Siento mi peso pesarme menos

Besarme luego, perder mi juego

Jugarme mucho pa’ no ser menos

Me tengo al lado, juguete gastado

Me duelo tanto, soy una pena entre mis manos

Quererme mucho, comerme el techo

Ganar tu pulso, sentir mi pecho

No es un buen trato

Quedarme solo, tirar de freno

Resuena flaco, gordo veneno

Vendo mi alma por un te quiero

Sale muy caro quererme entero

Cuantos corazones, cuántas vidas hay?

Cuánto corazón y cuánta vida tengo? (x2)

Me escondo yo, me escondo yo

Me escondo yo, habla mi miedo (x2)

Dispárame, para tenerme, mátame

Resulta que no tengo dueño

Dispárame, para tenerme, mátame

Resulta que no

Tan quieto y roto frente al espejo

No son mis ojos, no es mi reflejo

Se escucha un grito sordo a lo lejos

Esclavo de quien soy yo?

La culpa de quien no soy

Esclavo de quien soy yo?

A dónde voy? A dónde voy? (x2)

Cuantos corazones, cuántas vidas hay?

Cuánto corazón y cuánta vida tengo? (x2)

Me escondo yo, me escondo yo

Me escondo yo, habla mi miedo (x2)