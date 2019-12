James Arthur é a mais recente confirmação para a edição de 2020 do MEO Marés Vivas. Seis anos depois, o músico regressa ao festival de Vila Nova de Gaia - o britânico sobe ao Palco MEO no dia 17 de julho.

Antes de atuar no MEO Marés Vivas, James Arthur sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 19 de janeiro.

No festival, o britânico vai apresentar o seu último disco, "You".

Os bilhetes para a edição 2020 do MEO Marés Vivas estão à venda.

Bilhete Diário: 38 euros

Passe Geral: 70 euros

Passe Geral VIP: 180 euros

Bilhete Diário VIP: 70 euros