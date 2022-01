James Blunt juntou-se à polémica que envolve o Spotify e o podcast de Joe Rogan. Nas redes sociais, o cantor inglês reagiu com humor e ameaçou o serviço de streaming de música.

"Se o Spotify não remover o Joe Rogan, vou colocar novas canções na plataforma", garantiu, em tom de brincadeira, James Blunt.

O tweet do autor de "You’re Beautiful" tornou-se viral e soma mais de 30 mil partilhas na rede social.

A polémica em torno do Spotify centra-se no programa "The Joe Rogan Experience", considerado como o 'podcast' mais popular dos Estados Unidos.

O programa, oferecido exclusivamente nesta plataforma depois de o Spotify ter assinado com Rogan por 100 milhões de dólares (89,6 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), tem sido criticado por promover teorias da conspiração sobre o coronavírus e incentivar a não vacinação.

Uma carta assinada por 270 médicos e cientistas norte-americanos advertia há algumas semanas o Spotify de que estava a permitir a difusão de mensagens que afetavam a confiança pública na investigação científica e nas recomendações sanitárias.

"Tem havido muita conversação sobre informação relativa à covid-19 no Spotify. Temos escutado as críticas e estamos a implementar mudanças para ajudar a combater a desinformação", escreveu Ek no Twitter, reconhecendo que, apesar de ter regras para a produção de conteúdos, não foram "transparentes" para que pudessem ser conhecidas por todos.

Os últimos a criticar o Spotify foram o príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan Markle, que expressaram a sua preocupação à empresa pela desinformação sobre a covid-19 na plataforma, embora tenham assegurado que continuam dispostos a trabalhar com ela, explicou hoje um porta-voz da sua fundação, Archewell.

A posição dos duques de Sussex aconteceu depois de Neil Young e Joni Mitchell terem anunciado que retiravam a sua música do Spotify como protesto pela emissão do 'podcast' de Joe Rogan.

O presidente executivo da plataforma também insistiu no compromisso do Spotify em lutar contra a desinformação assim como na educação sobre questões relacionadas com a COVID-19.

"Lançamos vários recursos educativos e campanhas para criar consciencialização e desenvolvemos e promovemos um centro de informação global de covid-19", rematou o presidente executivo do Spotify.