O ator norte-americano Jamie Foxx foi acusado na quarta-feira (22) de agressão sexual.

A ação judicial entrou num tribunal de Nova Iorque na véspera do fim do prazo de lei "Adult Victims Act", que permite às vítimas de violência sexual apresentar queixas de agressão sexual já prescritas e tem originado um dilúvio de queixas, como aconteceu com a que foi feita contra o ator português Nuno Lopes.

Eric Marlon Bishop, conhecido como Jamie Foxx, é acusado de agredir sexualmente uma mulher, citada com o nome genérico de 'Jane Doe' (como são denominadas na justiça as pessoas que desejam permanecer no anonimato), num bar e restaurante de Manhattan, em agosto de 2015, quando estava com uma amiga.

Jane Doe afirma que conheceu Foxx no restaurante Catch NYC ao lado de uma amiga e elas perguntaram se poderiam tirar uma fotografia com ele.

A mulher afirma que ele elogiou-a a seguir e empurrou para uma "área isolada", onde tocou nos seus seios antes de deslizar as mãos para os seus órgãos genitais, apesar da sua resistência.

Um segurança teria presenciado o ataque, mas não tentou impedir, segundo a denunciante. Apenas quando a sua amiga a procurou, o vencedor de um Óscar parou de apalpá-la e foi embora.

O restaurante Catch NYC $ Roof e o seu proprietário Mark Birnbaum também são alvos da queixa da vítima, que tinha 18 anos na época e que procura uma indemnização pela dor, sofrimento, angústia emocional, ansiedade e humilhação provocadas pela agressão, pelas quais precisou receber tratamento médico.