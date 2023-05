"Agradeço todo o amor. A sentir-me abençoado" foi a mensagem deixada por Jamie Foxx esta quarta-feira nas redes sociais, acompanhado dos símbolos de mãos em oração, um coração e o emoji da raposa ["foxx"].

Esta é a primeira vez que o ator norte-americano, de 55 anos, contacta com os seus fãs desde que sofreu uma "complicação médica" não especificada a 11 de abril na cidade de Atlanta, onde rodava um novo filme da Netflix com Cameron Diaz.

O regresso às redes sociais acontece no mesmo dia em que causou alarmismo a notícia de que fontes próximas do ator terão dito ao TMZ que ele "precisa de todas as orações e votos de melhoras que os seus fãs possam juntar" e o cantor e amigo Nick Cannon o iria substituir na apresentação do popular concurso "Beat Shazam", atualmente em produção.

Também a filha Corinne Foxx, que é DJ no programa, está a ser substituída temporariamente por Kelly Osbourne.

O ator, comediante e cantor vencedor do Óscar pela sua atuação em "Ray", o 'biopic' de 2004 sobre Ray Charles, continua hospitalizado sob observação num centro médico no estado da Geórgia, mas não existem atualizações sobre o seu estado de saúde desde que Corinne comunicou há três semanas a "complicação médica" e que estava recuperar "graças à ação rápida e aos cuidados tomados".

Na altura, o TMZ avançava que a situação chegara a ser "suficientemente grave" para a família se deslocar a Atlanta para estar com ele, mas que já estava em condições de comunicar.

Por entre rumores sobre qual era a "complicação", o TMZ também informava que os médicos não tinham a certeza sobre as causas e iriam fazer mais testes nos dias seguintes.

Segundo a CNN, a emergência médica não ocorreu no 'set' de "Back in Action", o filme de ação da Netflix onde Foxx ainda tinha oito dias de trabalho pela frente: "fontes da produção" disseram ao TMZ que a rodagem iria terminar na semana a seguir, sem explicar como isso era possível, o que se confirmou.