Esta sexta-feira, dia 15 de maio, a Tribuna de Honra do Estádio Nacional - Jamor, em Lisboa, recebe um evento que junta vários DJs nacionais para celebrar o Dia Internacional da Família e o 75º Aniversário do Jamor.

O objetivo do espetáculo "Jamor, Música e Juventude" é o de "manter todos, em especial os mais jovens, felizes em casa", cumprindo todas as recomendações sanitárias atuais, assinala a organização em comunicado.

A iniciativa, que não terá público no local, conta com Diego Miranda, Karetus, No Maka, DJ André Henriques, DJ Kwan, Hype Myke, Joana Perez e Artix.

Alinhamento:

17h00 - 17h30 - Artix

17h30 - 18h00 - Hype Myke

18h00 - 18h30 - Joana Perez

18h30 - 19h00 - DJ Kwan

19h00 - 19h40 - André Henriques

19h40 - 20h20 - No Maka

20h20 - 21h00 - Karetus

21h00 - 22h00 - Diego Miranda

Organizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude em parceria com a ProDJ, "Jamor - Música e Juventude" tem o Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional das Associações Juvenis como entidades associadas.

O evento é realizado por Robert Grabko, realizador norte-americano radicado em Portugal que venceu três Emmys pelas emissões televisivas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e NBA All Star Saturday Night.

"Jamor - Música e Juventude" decorre a 15 de maio entre as 17h00 e as 22h00 em live streaming a partir das redes sociais do IPDJ, dos músicos e dos parceiros, entre os quais se inclui o SAPO.