O cantor e compositor português optou pelo lançamento inverso do disco e apresentar em primeiro lugar a segunda face, "Sem Tempo", que conta com a participação de vários artistas. Tiago Nacarato, Salvador Sobral, João Hasselberg, Tó Brandileone, Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes, Swilaw, Beatriz Novaes e nāga são os nomes que acompanham Janeiro nesta viagem.

"O segundo trabalho de originais de Janeiro é um disco que se divide em dois lados, o lado da sedução – Com Tempo – e o lado da compressão – Sem Tempo. Composto por 13 faixas, 'Sem Tempo' absorve as inspirações que Janeiro foi angariando ao longo dos últimos anos, com uma extraordinária e forte relação transatlântica, como se pode perceber em alguns dos temas", explica em comunicado.

"Só quem não pensa no tempo é que pode incessantemente ter tempo", canta Janeiro no tema de abertura do álbum.

Janeiro explica a metáfora não-literal do tempo para fazer" dois álbuns num só em que as músicas são as mesmas - apenas muda a abordagem de produção e a forma como se olha para a mesma música". "Ao mesmo tempo, é uma crítica subversiva à forma ultra rápida com que andamos todos a viver - desrespeitando os tempos naturais das coisas e os fluxos terrestres. É, de alguma forma, sem saber quando compus estes temas, sobre este vírus - uma vez que ele nos afastou a todos e nos deixou isolados, cada um na sua casa, sozinhos. Uma consequência brutal, mas quase obrigatória da Natureza para nos fazer parar e olhar para dentro, pensar na Terra, pensar no que queremos para as nossas vidas, ressignificar. É importante que tiremos o tempo para as coisas exatamente coincidente com o tempo que essas coisas nos pedem. E se decidirmos acelerar ou desacelerar algum processo, vamos sofrer essas consequências", frisa o músico.

O álbum foi produzido por Janeiro e por Francesco Meoli, tendo passado por Lisboa, São Paulo, Porto e a Moura Encantada. O disco foi misturado e masterizado na íntegra pelo engenheiro de som Tiago Perestrelo à distância, já em período de isolamento social.

Além do lançamento das canções do Lado B, o músico revelou ainda dois videoclipes - "Sem Singular" e "Se Me Tocas,".

O lançamento do Lado A ainda não tem data prevista, "visto que será gravado de uma forma muito especial".

ALINHAMENTO

SEM TEMPO

AMOR,

DESAPEGO – SWILAW, PITÉ

NUNCA VÁS EMBORA DE MIM – CAROLINA DESLANDES

YA, TA TD BEM – NAGA

P'RA PODER BRINCAR

SÓ SE FOR P'RA ALGUÉM – JOÃO HASSELBERG

SE ME TOCAS,

SOLIDÃO (REMIX) – TIAGO PERESTRELO

SEM SINGULAR

RIR P'RA NÃO CHORAR – PAULO NOVAES, TÓ BRANDILEONE

PEPPERMINT – BEATRIZ NOVAES, SWILAW

ÀS VEZES O AMOR – SALVADOR SOBRAL, TIAGO NACARATO