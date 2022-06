Sensação no Brasil, Jão acaba de esgotar a primeira data que tinha agendada no Capitólio, em Lisboa, para o dia 4 de agosto. Esta quinta-feira, o artista anunciou um concerto extra, no dia 3 de agosto.

"A digressão do artista tem concertos esgotados por onde passa e leva multidões aos palcos dos principais festivais de música do Brasil, como o Lollapalooza e o Rock in Rio", relembra a Universal Music Portugal em comunicado.

Depois de sucessos como “Coringa” ou“Fugitivos”, “Idiota” é o mais recente single de Jão a conquistar os tops dos serviços de streaming em Portugal e no Brasil. A canção também se tornou viral no TikTok.

No lançamento do álbum, "Pirata" ultrapassou os 4,9 milhões de streams em apenas 24 horas, assegurando ao cantor a nona maior estreia de um álbum na história do Spotify Brasil.

CONCERTOS EM PORTUGAL:

3 Agosto 2022 – Capitólio – Lisboa, Portugal - DATA EXTRA

4 Agosto 2022 – Capitólio – Lisboa, Portugal - ESGOTADO

5 Agosto 2022 – Meo Sudoeste – Zambujeira do Mar, Portugal

6 Agosto 2022 – Hard Club – Porto, Portuga