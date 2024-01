Jão vai estrear-se no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa a 16 de junho, no mesmo dia de Ed Sheeran, Calum Scott e Fernando Daniel. Já no Brasil, o artista arrancou a sua nova digressão com dois concertos esgotados no Allianz Parque, em São Paulo.

Os dois primeiros espetáculos da "Superturnê" decorreram este fim de semana. Em cada concerto, o cantor brasileiro foi recebido por cerca de 45 mil pessoas e os elogios multiplicaram-se nas redes sociais.

Para os concertos, Jão preparou um palco gigantesco. Segundo a imprensa brasileiro, o cenário conta com 30 metros de altura, uma passarela com 60 metros de comprimentos e uma estrutura de luz com 1200 equipamentos.

Ao longo de duas horas, o cantor de 29 anos recordou temas de todos os seus álbuns. "Sinais" marcou um dos momentos altos da noite, quando Jão foi puxado para o topo do estádio, recriando a capa do disco "Anti-Herói". Já em cima dos ecrãs gigantes, que se transformaram em arranha-céus, o artista sentou-se para cantar "A Última Noite".

Em Portugal, o concerto da "Superturnê", de Jão, pode ser visto na GloboPlay.

Veja os vídeos:

ALINHAMENTO:

1. Escorpião

2. A Rua

3. Essa Eu Fiz

4. Doce

5. In – Terra

6. Imaturo

7. Gameboy

8. Rádio

9. Monstros

10. Vou Morrer

11. Sinais

12. In – Ar

13. Última Noite

14. Nota de Voz

15. Momento Zebu piano

16. Acontece

17. Julho

18. In – Água

19. Santo

20. Idiota

21. Lábia

22. Locadora

23. EXTRA fãs escolhem

24. Meninos e Meninas

25. Olhos Vermelhos

26. In – Fogo

27. Eu Posso Ser

28. Se O Problema

29. Maria

30. São Paulo

31. Pilantra

32. Me Lambe

33. Super

34. Alinhamento Milenar