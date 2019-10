Depois de "Lobos", Jão está de volta às canções originais no álbum "Anti-herói", lançado nas plataformas digitais a 10 de outubro. O jovem cantor é considerado uma das novas estrelas da música pop brasileira e soma milhares de seguidores nas redes sociais.

"Triste pra sempre", "A última noite", "Fim de festa", "Você vai me destruir" e "VSF (Vai se F****)" são alguns dos temas do novo álbum do cantor de São Paulo. Tal como os títulos das canções deixa antever, o disco é como um diário de uma história da amor que chegou ao fim.

"É como se o artista paulista estivesse a candidatar-se ao trono de rei da sofrimento com este disco pautado pelo fim do relacionamento afectivo de Jão", escreve o portal brasileiro G1.

Ao longo das canções, Jão canta "sobre o amor, no sentido mais cruel da palavra", como ele mesmo define. "Enquanto Me Beija", que estreou direto no Top 50 do Spotify Brasil, foi o primeiro single apresentado e chegou a ser o assunto mais comentado em todo o mundo no Twitter, no momento do lançamento do álbum.