Shawn Carter, mais conhecido como Jay-Z, apresentou uma ação num tribunal australiano no dia 22 de novembro, na qual acusa o site The Little Homie de violar o direito à propriedade intelectual.

O jornal australiano The Age afirma que, de acordo com os advogados do artista, a empresa se aproveitou da imagem do rapper e usou a letra da canção "99 Problems".

O site Little Homie vende um livro de aprendizagem e um caderno de colorir com o título "A B to Jay-Z".

A contracapa do livro e caderno, apresentados como "inspirados pelo hip hop", usa parte da letra da famosa canção do artista norte-americano, de acordo com uma foto publicada no site The Little Homie.

Em cada página dos livros há uma foto do artista de hip hop e a de Jay-Z aparece na última, para ilustrar a letra Z.