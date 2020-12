Esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, a cantora Jesy Nelson anunciou nas redes sociais que vai abandonar as Little Mix. "A verdade é que, recentemente, estar na banda afetou a minha saúde mental", explicou a artista nas redes sociais.

"Estou pronta para embarcar num novo capítulo na minha vida", frisou Jesy Nelson, acrescentando que espera que os fãs a apoiem na decisão. A cantora estava na banda há nove anos.

Nas redes sociais, as Little Mix também comentaram a saída da colega. "Depois de nove anos maravilhosos juntas, Jesy decidiu deixar as Little Mix. É um momento incrivelmente triste para todas nós, mas apoiamos totalmente a Jesy", escreveu a girl band britânica no Twitter.

Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards continuam nas Little Mix.

Leia o comunicado: