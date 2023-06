Na emissão desta segunda-feira, dia 26 de junho, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o regresso de Cláudia Nayara às vendas no Facebook.

"Cláudia Nayara voltou para alegrar os nossos corações. Cláudia Nayara tornou-se conhecida - até da polícia - por vender produtos contrafeitos, as chamadas 'réplicas originais'. E também é cantora", começou por resumir a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", lembrando que a cantora inaugurou uma loja física.

No final do vídeo em direto, Cláudia Nayara e vizinhos discutiram. "Depois não aconteceu nada, ficámos em suspense", acrescentou Joana Marques.

Veja o vídeo: