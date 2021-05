Esta segunda e terça-feira, 24 e 25 de maio, Joana Marques analisou nas emissões de Extremamente Desagradável" a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, a humorista recordou alguns dos temas do concurso.

"Há ali gente que deve ter bebido muito antes de compor as canções", brincou Joana Marques.

Já na emissão desta terça-feira, a humorista começou por recordar a canção do Reino Unido, que não recebeu qualquer ponto na final do festival da Eurovisão, e o tema vencedor, da Itália. "A língua italiana não combina com rock n'roll", brincou Joana Marques.

A humorista lembrou ainda que o vocalista dos Måneskin testou negativo para o uso de drogas - no sábado à noite, após a final do 65.º Festival Eurovisão da Canção, no qual Itália se sagrou vencedora, começou a circular na Internet um vídeo, captado durante a final do concurso, em Roterdão, nos Países Baixos, no qual se vê o vocalista Damiano David a inclinar-se sobre o tampo de uma mesa, na qual parece tocar com o nariz.

"Tempos estranhos estes em que vivemos: uma rock star faz questão de vir a praça pública provar que não consome estupefacientes. O próximo passo é esclarecer que nunca partiu um quarto de hotel", brincou.

"É proibido concorrer à Eurovisão sob efeito de droga? Pensei que era a única forma de suportar tudo aquilo", gracejou.

Veja os vídeos: