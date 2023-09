Joana Marques regressou esta segunda-feira, dia 11 de setembro, com "Extremamente Desagradável" e surpreendeu Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e os ouvintes de "As Três da Manhã".

Depois de ter lançado várias publicações no Instagram com a hashtag "confia", a humorista regressou ao programa das manhãs da Renascença e fez uma revelação. "Já vi que não viram as minhas mensagens antes... portanto, vou ter de vos dizer aqui - acho que era desnecessário este momento. Eu não vou fazer mais o 'Extremamente Desagradável'. Nunca é uma palavra muito forte, nós não devemos nunca dizer nunca; nem nunca, nem sempre", começou por contar a humorista.

"Nesta fase da minha vida, a 11 de setembro, às 8h16, eu não me identifico com o 'Extremamente Desagradável'. Amanhã logo se vê", acrescentou, recordando uma edição da rubrica sobre Cristina Ferreira.

"Dei por mim a pensar em muita coisa que vivemos aqui, muitas oportunidades que tivemos para aprender e desperdiçamos essas oportunidades", brincou Joana Marques, relembrando alguns momentos de "Extremamente Desagradável".

No programa das manhãs da Renascença, a humorista disse que estava a tirar uma formação em coaching. "Não quero mais deitar as pessoas abaixo", gracejou.

Veja o vídeo: